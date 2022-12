(Di giovedì 29 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAppuntamento a domani con Matteo Berrettini, Lucia Bronzetti e l’eventuale doppio per stabilire chi vincerà questa sfida. Un saluto dalla redazione di OA Sport. E con un altro servizio vincentesi porta a casa l’incontro contro Felipecon il punteggio di 6-3 6-4. Una buona vittoria contro un avversario che soprattutto nel secondo set è salito. Qualche passaggio a vuoto soprattutto con il dritto da parte dell’azzurro che però ben sorretto da alcuni colpi dei suoi è riuscito a portarla a casa. Una vittoria importante cheil conto della sfida train questaCup 1-1. 40-30 Servizio vincente centrale di! 30-30 Ace di ...

Vedremo quale sarà la versione diche ritroveremo, essendo un tennista dotato di grandissimo estro, ma ancora un po' troppo discontinuo.Già, perché a fianco dei singolaristi Matteo Berrettini e Lorenzo, pronti al debutto contro il Brasile, nella selezione maschile " guidata da Vincenzo Santopadre " hanno trovato posto anche i ... LIVE Musetti-Meligeni Alves 6-3 6-4, Italia-Brasile 1-1 United Cup in DIRETTA: il carrarino compie la missione e pareggia i conti! CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire Italia-Brasile United Cup in tv/streaming – La presentazione del match – I precedenti tra i singolaristi Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE de ...Musetti e Meligeni Alves inizieranno la stagione di tennis alla United Cup: dove vedere il match in diretta live e streaming ...