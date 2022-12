(Di giovedì 29 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-40 Lungo il dritto diin questo scambio. 0-40 Ecco qui…tre pallepertroppo svagato. 0-30 Errore ancora di dritto di… 0-15 Fuori il dritto di, attenzione! Largo il dritto die quinditiene la scia, con il3-2 con il. L’azzurro andrà al servizio. Vantaggio, brutto dritto sbagliato da. 40-40 Lungo il dritto in contropiede di. Vantaggio, dritto in corsa in rete di. 40-40 Palla corta diche ...

OA Sport

Vedremo quale sarà la versione diche ritroveremo, essendo un tennista dotato di grandissimo estro, ma ancora un po' troppo discontinuo.Già, perché a fianco dei singolaristi Matteo Berrettini e Lorenzo, pronti al debutto contro il Brasile, nella selezione maschile " guidata da Vincenzo Santopadre " hanno trovato posto anche i ... LIVE Musetti-Meligeni Alves 6-3 3-2, Italia-Brasile 0-1 United Cup in DIRETTA: il carrarino avanti di un break nel 2° set! CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire Italia-Brasile United Cup in tv/streaming – La presentazione del match – I precedenti tra i singolaristi Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE de ...Musetti e Meligeni Alves inizieranno la stagione di tennis alla United Cup: dove vedere il match in diretta live e streaming ...