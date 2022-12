LIVE Musetti-Meligeni Alves 5-2 | Italia-Brasile 0-1 United Cup in DIRETTA | carrarino avanti di un break nel 1° set

(Di giovedì 29 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACon autorevolezzatiene il servizio e vola 5-2 nel 1° set. Il brasiliano andrà a servire per rimanere nel parziale. 40-0 Servizio vincente di. 30-0 Altro ace centrale di. 15-0 Ace centrale di. Out il pallonetto del brasiliano e 4-2 perin questo 2° set. L’azzurro andrà a servire. 0-40 Altro gratuito del brasiliano e tre palleper. 0-30 Altro errore del brasiliano, stavolta con il rovescio. 0-15 Lungo il dritto diin costruzione. Rovescio lungolinea micidiale diche trova un grande vincente.troppo poco pratico in questo ...

Vedremo quale sarà la versione diche ritroveremo, essendo un tennista dotato di grandissimo estro, ma ancora un po' troppo discontinuo.Già, perché a fianco dei singolaristi Matteo Berrettini e Lorenzo, pronti al debutto contro il Brasile, nella selezione maschile " guidata da Vincenzo Santopadre " hanno trovato posto anche i ... LIVE Musetti-Meligeni Alves 3-2, Italia-Brasile 0-1 United Cup in DIRETTA: break e contro-break nel 1° set Musetti e Meligeni Alves inizieranno la stagione di tennis alla United Cup: dove vedere il match in diretta live e streaming ...Sta per alzarsi il sipario sulla “United Cup”, nuovo evento a squadre che dà il via alla stagione 2023 che SuperTennis trasmette in diretta.