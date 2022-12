Liti condominiali | diminuiscono le cause in tribunale | cresce il ricorso all’arbitrato

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 29 dicembre 2022) ROMA – Sempre meno, ma più procedure ADR (Alternative Dispute Resolution). Lepreferiscono la strada dell’arbitrato e della mediazione, sgravando non solamente la giustizia ordinaria, ma optando per una soluzione delle controversie dai tempi nettamente più brevi e dai costi certi. «I dati del Ministero della Giustizia sull’andamento dei procedimenti civili evidenziano L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Cosa c’è da sapere sul supercondominio La Banca Centrale Europea prosegue coi tassi invariati Proiezioni Commissione europea su 2019 2020 Italia No alla Procedura infrazione:spread giù, Borsa e Btp sù Partenze estive: 27 milioni in viaggio ma si riducono durata e spesa Sostenibilità, Amazon presenta i suoi hub ...