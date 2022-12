L’Italia fra le destinazioni preferite degli stranieri per la fine dell’anno

Leggi su funweek

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Stagione di rilancio per il turismo in Italia, con il Belpaese che si attesta fra leprivilegiate delle vacanze dianno. Secondo i dati di Fordwardkeys raccolti da Enit, infatti, il periodo delle feste – dal 19 dicembre sino all’8 gennaio 2023 – mostra un quadro di grande fermento per quanto riguarda i viaggiatorisul nostro territorio. A partire dalla settimana pre-natalizia e sino all’weekend dell’Epifania, le prenotazioni aeree internazionali versosuperano quota 274mila. E si registra un aumento del +57,3% rispetto al medesimo periodo 2021/2022. A guidare il turismo dall’estero sono gli statunitensi, la cui presenza è raddoppiata rispetto a dodici mesi fa (+49,8%). La percentuale di americani sfiora il 21% sul totalearrivi esteri previsti. A seguire, ...