(Di giovedì 29 dicembre 2022) «La libertà delle nazioni ha un costo». Nella sua prima conferenza stampa di fine anno, la presidente del Consiglio Giorgiaconferma «la volontà deldi mantenere gli impegni assunti in sede Nato», e cioè l’aumento delleal due perdel Pil. «In quanto tempo dipenderà dalle condizioni che ci circondano, ma faremo la nostra parte, ne va della nostra credibilità. Ci rendiamo conto oggi, al di là della facile retorica sui soldi spesi in armi, che se appalti la tua difesa a qualcun altro, non lo fa gratis». Alla domanda di una giornalista della Tass (l’agenzia di stampa russa) che auspicava una riconciliazione con Mosca,è tranciante: «Credo che le scelte che il governo di Mosca sta facendo non debbano ricadere sul popolo russo. Sono scelte di ...

Linkiesta.it

La premier rivendica gli sforzi dell'esecutivo per "proiettaresu una dimensione mediterranea, dove può giocare un ruolo centrale e strategico". Si attribuisce un successo sull'inserimento ...... siano essi residenti o meno in. Non è soltanto il ... ovvero il 50 per cento delle spese, per'acquisto di arredi ed ... Sul tetto massimo interverrà, però, la Legge di Bilancio 2023, che... L’Italia alzerà le spese militari al due per cento del Pil, promette Meloni