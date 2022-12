Liliana Segre | «Il centrodestra? Ha tendenze nostalgiche»

Leggi su open.online

(Di giovedì 29 dicembre 2022) «Il mio discorso era scritto con il cuore, sapendo che la nuova maggioranza parlamentare si ispira agli ideali della destra con qualche tendenza nostalgica».rilascia un’intervista al Guardian e parla del suo intervento in Senato nel giorno dell’inaugurazione della legislatura. Nel colloquio con Angela Giuffrida la senatrice a vita rivela la sua più grande paura: «Che l’Olocausto possa ridursi ad appena un rigo nei libri di storia. Non si tratta di pessimismo, ma del frutto dell’osservazione. Osservo alcuni eventi con lo spirito di una scienziata: l’esperimento è tatuato sulla mia pelle. Qualcosa andò storto, e resta molto da fare». E dice che i sopravvissuti come lei hanno il dovere della testimonianza: «Storia e memoria vanno di pari passo e sono il patrimonio comune del genere umano. Se la memoria svanisce come la nebbia, il mondo ...