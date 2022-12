Leo Gullotta | chi è il marito | età | matrimonio | cosa sappiamo su di lui

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento del pomeriggio di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche il comico e artista Leo, che si racconterà a cuore aperto e lo farà ripercorrendo sì la sua meravigliosa carriera, costellata di successi, ma anche la sua sfera sentimentale. E il suoda sogno.suldi LeoLeoè sempre stato molto schivo e riservato, sempre concentrato sul suo lavoro. Ma proprio lui nel 1995 ha dichiarato al settimanale Rome gay di essere omosessuale, poi ha raccontato la sua brillante vita nell’autobiografia Mille fili d’erba. Ovvero: come vivere felici anche su questa terra. Nel 2019 si è unito ...