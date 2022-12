Legge di Bilancio | tagliato il traguardo Le Cassandre possono tirare un respiro e brindare | al nuovo anno di governo Meloni

Orizzonte Scuola

Dopo il voto in Senato, la manovra è: dal caro energia a fisco e pensioni, ecco le principali misure Via libera del Senato alladi, la manovra 2023 è. L'Aula di Palazzo Madama ha votato la fiducia alla Finanziaria del governo Meloni, in una versione identica a quella approvata dalla Camera visti i tempi ...Lo afferma il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in merito alladiapprovata definitivamente al Senato. 'Ringrazio tutte le persone che mi hanno supportato prosegue in questo ... Legge di bilancio, via libera dal Senato: I sì sono stati 109, 76 i contrari. Tutte le novità per la scuola Giorgetti: “Missione compiuta”. Da fisco a pensioni e Rdc: tutte le misure NordEst (Adnkronos) – Via libera del Senato alla Legge di Bilancio, la manovra 2023 è legge. L’Aula di Palazzo Madama ha ...Il presidente del Consiglio «Una manovra approvata in ristrettez eeconomiche. Scelto di spostare le risorse pensando al futuro, ai giovani e alle imprese» ...