Legge di bilancio | Casellati | “Il governo ha mantenuto gli impegni”

(Di giovedì 29 dicembre 2022) ROMA – "LadidelMeloni è realtà. Misure contro il caro-bollette, taglio al cuneo fiscale, flat tax, sostegno a giovani e pensionati. In una situazione di grave emergenza ilhagli. Famiglie e imprese possono guardare al futuro con fiducia". E' quanto afferma in un tweet Maria Elisabetta Alberti, Ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa.

Detto in burocratese: "Il disegno direcante "di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 epluriennale per il triennio 2023 - 2025", approvato dalla Camera dei ...La stretta sulle cosiddette partite Iva "apri e chiudi" arriva attraverso la misura inserita nella nuovadi2023 . L'obiettivo delle nuove misure è evitare che le partite Iva vengano aperte e chiuse in brevi periodi, all'interno dello stesso anno, con lo scopo di evadere il Fisco. Viene ...Conclusa la prima conferenza stampa di fine anno della presidente del consiglio, coincisa con il sì definitivo del senato alla legge di bilancio 2023.Il ministro dell'Economia Giorgetti: "Missione compiuta. Scritta in tempi record e in una situazione di contesto eccezionale non positivo, rispetta ...