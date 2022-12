Leeds-Manchester City 1-3 | Guardiola | “Siamo stati pazienti | bella prova Grealish ha qualità”

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Pepha parlato nel post-partita di1-3, match valido per la Premier League 2022/2023. Il tecnico dei Citizens ha apprezzato la prestazione offerta dai suoi giocatori: “e abbiamo fatto una grande gara, è servita unamolto importante per vincere su questo campo – spiega– Nel secondo tempo abbiamo perso qualche pallone di troppo, ma in generale sono contento del modo in cui abbiamo costruito il gioco e della pazienza che abbiamo avuto andando a cercare spazio sugli esterni quando non c’era all’interno.” A livello di individualità il pensiero di oggi è per: “E’ un giocatore conimportanti, che ci permette di fare un ...

La Gazzetta dello Sport

...Cup (si giocavaCity - Liverpool), ha aperto le danze dopo appena 10 minuti timbrando subito il cartellino. E stasera, non pago, si è ripetuto per ben due volte. Di mezzo il povero, ...Come dire che il mese di sosta per il Mondiale, passato tra, le Maldive e l'Italia, non gli ha tolto il vizio del gol. Il, che ne aveva segnati 11 nelle ultime 4 gare prima del Qatar,... Premier League, Haaland show: Leeds-Manchester City 1-3 Nel posticipo del Boxing Day, a chiudere la 17ª giornata di Premier League, si sfidano Leeds e Manchester City, con i Citizens determinati a riprendere la corsa sulla capolista Arsenal, a 5 punti Legg ...Il norvegese con una doppietta trascina la squadra di Guardiola (1-3) e supera il genitore in quanto a gol fatti in Premier. In gol anche Rodri e Stuijk ...