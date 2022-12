Le parole importanti del professore di Kabul che strappa lauree e diplomi in diretta tv

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 29 dicembre 2022) In Afghanistan, dopo l’annuncio del ministro dell’Istruzione, Neda Mohammad Nadeem, che ha vietato alle donne afghane l’accesso alle università, sono oltre 40 i professori che si sono dimessi. In questo ambito, un docente dell’Università di, Ismail Meshal, ha voluto compiere un gesto di dissenso nei confronti del regime talebano. E lo ha fatto intv. Ospite su Tolo Tv, ilhato i suoie le suecome segno di protesta contro il bando delle donne nelle scuole e negli atenei. Astonishing scenes as auniversity professor destroys his diplomas on live TV in Afghanistan —“From today I don’t need these diplomas anymore because this country is no place for an education. If my sister & my mother can’t study, then I DON’T ...