"Le domande scritte da Panzeri". Così la "cricca" avrebbe truccato la seduta del Parlamento europeo

ilGiornale.it

... ma sicuramente separati dalla società e dalledi trasformazione e di protezione che ... In queste parolepur in epoche lontane c'è una lezione da trarre: dobbiamo operare una profonda ......facendo tantee dando poche risposte: mi ha sottoposto dubbi, interrogativi, ha voluto approfondire la genesi e l'essenza di ogni canzone, spesso mantenendole così come io le avevoe ... "Le domande scritte da Panzeri". Così la "cricca" avrebbe truccato la ... Il discorso del Ministro di Doha scritto da Panzeri e le domande degli eurodepuati preparate a tavolino. Così la "cricca" avrebbe truccato la seduta dell'Europarlamento.Si tratta di quelli inerenti l’anagrafica e la titolata e servizio, aspetti che non sono modificabili Per quel che concerne i passaggi a proposito di ricostruzione carriera docenti e ATA, anzitutto oc ...