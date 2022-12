Lazio | sondaggio per la Regione | centrodestra al 42 | 7% Pd e M5S indietro di 8 e 25 punti

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Lo sussurravano un po’ tutti, ora lo scrive anche Repubblica: la campagna elettorale delle sinistre nelè difficilissima, ai limiti del proibitivo. A certificarlo, unrealizzato da Izi per il quotidiano di Largo Fochetti. Vi si legge che ilguidato da Francesco Rocca è al 42,7 per cento mentre la coalizione Pd+Azione+cespugli affidata ad Alessio D’Amato si ferma al 33,9. In coda, molto più distanziati (17,6), i 5Stelle rappresentati per l’occasione da Donatella Bianchi, volto Rai e conduttrice di Linea Blu. «Continua il suicidio dell’opposizione, centrosinistra e M5S, che si consegnano alla destra anche in, così come avvenuto alle elezioni politiche e in Parlamento», è il commento un po’ scorato di Giacomo Spaini, amministratore delegato della Izi Spa. Il ...

