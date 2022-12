L’avvocato di Karsdorp | «Ha subito attacchi dai tifosi | la Roma non lo ha tutelato»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 29 dicembre 2022) La battaglia legale tra laprosegue.dell’olandese, Salvatore Civale, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Calciomercato.it. Ha spiegato la situazione tra il suo assistito e il club giallorosso. «La vicenda è molto grave, il calciatore è stato discriminato dal proprio club che non ha garantito la sicurezza della persona e dei suoi familiari.haun’aggressione da parte didella. Ha passato dei momenti non facili e non ci sono più gli estremi per la sua permanenza». L’accusa allaè quella di mobbing: «Lanon ha compiuto azioni lesive nei suoi confronti, ma ha avuto un atteggiamento omissivo della tutela del calciatore. José Mourinho, una figura non nuova a questo tipo di ...