Lavoro | superare il reddito di cittadinanza si può

Leggi su panorama

(Di giovedì 29 dicembre 2022) L’offerta di occupazione delle imprese deve incontrare i circa 660 mila percettori del sussidio «impiegabili»: finora l’azione dei tradizionali centri di collocamento non è stata efficace. «Su questo sono invece specializzate le agenzie grazie a una conoscenza profonda del mercato» dice Rosario Rasizza, a.d. di Openjobs. È stato un errore affidare ai centri per l’impiego, che non avevano la formazione e gli strumenti adeguati, il compito di ricollocare i fruitori deldi, per di più in piena pandemia. Ma il tema è che non si possono mischiare le politiche passive del, cioè aiutare chi ha bisogno di un sussidio, con le politiche attive, cioè trovare un’occupazione ai 660 mila percettori deldiche sarebbero abili al». Lo ribadisce ...