Lavori stadio Maradona | c’è l’annuncio ufficiale della Regione Campania

(Di giovedì 29 dicembre 2022) La Nazionale guidata dal commissario tecnico Roberto Mancini tornerà a Napoli nel prossimo marzo, per affrontare l’Inghilterra.ormai da più di un mese, ma fervono i preparitivi in vista del ritorno dell’Italia al Diego Armando. L”Italia tornerà a giocare a Napoli a quasi 10 anni di distanza dall’incontro delle qualificazioni al Mondiale 2014 con l’Armenia disputato il 15 ottobre 2013, un match terminato 2-2 con i gol di Alessandro Florenzi e Mario Balotelli. Per l’Italia sarà la 26ª gara nel capoluogo campano, dove ha raccolto 13 successi, 8 pareggi e 4 sconfitte. Senza dimentiche che Napoli è anche una delle città coinvolte nella candidatura dell’Italia ad ospitare la fase finale del Campionato Europeo del 2032. Napoli-Lille, delibera ...

SalernitanaNews.it

E' partita la procedura per la gara di riqualificazione dello'Artemio Franchi' di Firenze: oggi è stato pubblicato l'avviso sulla Gazzetta ufficiale della ...e dell'esecuzione dei, in ...E' partita la procedura per la gara di riqualificazione dello'Artemio Franchi' di Firenze: oggi è stato pubblicato l'avviso sulla Gazzetta ufficiale della ...e dell'esecuzione dei, in ... VIDEO. Milan: 'Lavori stadio a buon punto. Attendiamo dossier per ... Intervista di fine anno a Daniele Tumminello, da giugno sindaco di Cefalù. Temi: turismo, scuola, minoranza in consiglio comunale, stadio Santa Barbara, teatro Cicero, piazza Duomo, lungomare Giardina ...Secondo quanto viene scritto sul sito ufficiale del Comune di Firenze è partita la procedura per la gara di riqualificazione dello Stadio Artemio Franchi. Questo avviso ha ...