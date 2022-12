L’attività produttiva della Russia si espande anche in dicembre L’indice Pmi del paese mostra il valore più alto del mondo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Rimane tonica l’economia russa almeno stando a quanto risulta dalS&P Global Purchasing Managers’ Index (Pmi) che monitora gli orientamenti dei responsabili degli acquisti delle aziende.è sceso ina 53 punti dai 53,2 di novembre ma resta in fase espansiva (sopra i 50 punti) ed al momento quello russo è il dato piùtra quello dei paesi monitorati. Il dato dello scorso novembre è stato il piùda gennaio 2017 e spiegano gli analisti, il calo delle esportazioni viene per ora compensato dall’incrementoproduzione edomanda interna. In questo andamento può avere un pesola produzione di armamenti ma, al momento, l’economia russa non palesa segnali di tracollo. “Livelli di produzione più elevati sono ...