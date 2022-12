L’anno che verrà su Rai 1 | Nino Frassica ha il Covid | ‘Il 31 non ci sarò’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Il nuovo anno è alle porte e molti italiani hanno deciso di rimanere a casa per aspettare il 2023 seguendo “che“, l’iconico programma su Rai condotto da Amadeus.era uno dei primi nomi annunciati per lo show, ma è risultato positivo al19 e non parteciperà.chesu Rai 1 Dopo due anni di pandemia da-19 molti italiani ancora non se la sentono di fare grandi festeggiamenti o di partecipare a eventi che prevedono un gran numero di persone, nemmeno a Capodanno. Ecco perché si prevede un record di ascolti per “che“, il tradizionale programma del 31 dicembre in diretta su Rai 1. Come tradizione, ormai dal 2015, il conduttore sarà Amadeus e lo show quest’anno si ...