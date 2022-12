La sua ultima intervista alla Gazzetta | ' Vorrei veder trionfare Neymar nel Mondiale in Qatar'

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Ci sarà qualcosa di speciale come per i suoi 50 anni, quando nel 1990 lei giocò per il Brasile contro il Resto del Mondo a Milano, partita promossa d? "Mi ricordo che c'era questa ...

Campanedipinzolo.it

O Rei, il Re, se ne è andato, solare e positivo anche nell'ultimo tratto dellavita, conclusa in una camera dell'ospedale Einstein di San Paolo, in Brasile. Pelé non ... Accanto aveva l'moglie,...Il 14 novembre 2019 la Gazzetta ha pubblicato l'intervista di Pelé al nostro giornale. A realizzarla, nella sede del Museu Pelé a Santos, era ...di vedere Neymar campione del mondo alla... Ermanno Salvaterra racconta la sua ultima spedizione in Patagonia «A oggi sono quasi due settimane che non vedo la signorina Anna, per vari motivi, veri o inventati»: queste sono solo le prime parole del lungo ...