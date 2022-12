La storia di Pelé | il 10 per caso che palleggiava con la frutta

Corriere della Sera

Commenta per primo Il re è morto: Pelè se n'è andato dopo alcuni giorni in ospedale, lasciando la famiglia a 82 anni. E' stato uno dei migliori, se non il migliore di sempre nelladel calcio, e la sua fama a livello internazionale si deve alle sue imprese con la maglia del Brasile : tre Mondiali, i primi tre sui cinque totali della Nazionale verdeoro, e un gioco ...... che lascia un segno indelebile nelladel calcio. O Rei, il Re, Edson Arantes do ...è l'unico calciatore al mondo ad aver vinto tre Mondiali di calcio (1958, 1962 e 1970). La Fifa ... La storia di Pelé: O Rei, tre volte campione del mondo, unico nel calcio