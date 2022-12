La sincerità di Ancelotti | ' Messi il più forte di sempre? Non uscirà dalla mia bocca E sul Brasile'

La Gazzetta dello Sport

durante un allenamento del Real. AFP Allenare il Pallone d'oro Re Carlo ha un parere pronto anche su Lionel Messi e sulla nuova discussione che lo riguarda dopo la spedizione vincente in ...Quando ho iniziato in questo ho chiamatoe gli ho detto: 'Come si fa'. Per me è ... Alla domanda se vorrebbe un Gattuso nella sua squadra risponde con: "Non lo so. Per come vedo il ... La sincerità di Ancelotti: "Messi il più forte di sempre Alleno Benzema, ho visto Crujiff e Diego..."