La sfida per il futuro dei Black Hawk si riapre con il ricorso di Sikorsky

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Prosegue la gara per decidere iltecnologico della componente aerea dell’Esercito degli Stati Uniti.(Lockheed Martin), insieme a Boeing, ha infatti presentato formale protesta riguardo alla scelta fatta dall’Army nel contesto della gara per il Future long-range assault aircraft (Flraa), una delle due competizioni del programma Future vertical lift (Fvl) con il quale l’esercito a stelle e strisce intende rinnovare la sua flotta di velivoli. A inizio dicembre, infatti, l’Army ha selezionato il convertiplano V-280 di Bell, simile al V-22 Osprey, per la gara Flraa (prima di due commesse, la seconda in aggiudicazione nel 2023). Il consorzio-Boeing aveva invece presentato il Defiant X, un elicottero dotato di doppio rotore coassiale, con due rotori che girano in direzioni opposte, la cosiddetta tecnologia X2. Il ...

Il Sole 24 ORE

... Romelu Lukaku, rimasto all'asciutto, sta iniziandodavvero a mettere benzina nel motore ed è una grande notizia in vista dellaa Spalletti. PRIMO TEMPO Già dall'inizio la formazione di .../center> Medici Senza Frontiere torna in mare eil decreto Anche Medici Senza Frontiere poche ... "Medici Senza Frontiere è prontaripartire con la Geo Barents. La strategia del governo ha l'... Massolo: «Expo Roma 2030 è sfida Paese, la vetrina Italia offerta al mondo» Questo pomeriggio è andata in scena una sfida amichevole tra il Sassuolo e l'Inter. I nerazzurri si sono imposti per 0-1 grazie al gol di Dzeko. Questa vittoria è sicuramente ...Il bosniaco sfrutta nel secondo tempo una bella giocata di Bastoni e regala il successo di Reggio Emilia a Inzaghi. Piccolo problema fisico per Mkhitaryan, sostituito per precauzione dopo 50 minuti di ...