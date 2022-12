La settimana europea delle squadre italiane

Leggi su seriea24

(Di giovedì 29 dicembre 2022) L’Eurolega è l’unica competizione continentale in campo nellache chiude l’anno corrente, perciò sono solo due le compaginiimpegnate nel cammino europeo. Giovedì 29 dicembre alle ore 20.30, l’EA7 Emporio Armani Milano apre il Forum di Assago per accogliere il Valencia; il giorno seguente – sempre alle ore 20.30 – è la Virtus Segafredo Bologna a chiudere i conti con il 2022 nella partita interna contro il Fenerbahce. EUROLEGA EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – VALENCIA BASKET (Giovedì 29 dicembre ore 20.30, Sky Sport Uno ed Eleven Sports) Al termine di una straordinaria rimonta, la squadra allenata per l’occasione da coach Mario Fioretti ha ottenuto una vittoria fondamentale per 79-71 contro Monaco, conquistando la seconda vittoria consecutiva. Alle porte del Forum arriva il Valencia (record 7-8) diretta concorrente per un posto play-off ...