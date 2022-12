La Russia lancia un altro massiccio attacco missilistico conto le infrastrutture ucraine

Domani

... fatto potenzialmente decisivo anche per la risoluzione del conflitto trae Ucraina. Il ... Mondo Tensioni tra Cina e Taiwan, Pechinouna vasta incursione aerea sull isola India Il peso ...Intanto, mentre ladifende la Serbia parlando di "Paese sovrano", il governo tedesco ... che a detta di Berlinoun "pessimo segnale". Serbia - Kosovo: tensione alle stelle, bloccata la ... Ucraina, la Russia lancia cento nuovi missili contro le città La Russia lancia un altro massiccio attacco missilistico contro importanti infrastrutture in diverse città dell'Ucraina.Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...