(Di giovedì 29 dicembre 2022) "Rispetto le sensibilitàcomunità ebraica, ma li invito a documentarsi bene. Anche perché il Msi è sempre stato schierato a favore di Israele, mentre pezzi di sinistra, spesso, tifavano per i palestinesi", dice Ignazio Laal CorriereSera. E non rinnega, per nessuna ragione la sua militanza e il suo ricordo nostalgico del partito di Giorgio Almirante, in cui militava. Proprio per questo anzi, incalza: "Ci ho militato anch'io. Dov'è il problema?". Per spiegare quello che gli sembra naturale: "Ho il diritto di celebrare la figura di mio padre, con un senso di orgoglio e di appartenenza per un partito". La vicenda però continua a rimbalzare e a creare chiacchiericcio: la seconda carica dello stato ha deciso il 26 dicembre che avrebbe celebrato il compleanno del suo ex partito (nato nel 1946) con l'immagine di un ...

... Antonino La,: 'che fu tra i fondatori del Msi in Sicilia e scelse per tutta la vita la via della partecipazione democratica'. E il problema è macroscopico, perché Almirante, ex dirigente del ...L'avvocato La, oggi seconda carica dello stato, ha però contestato anche la qualificazione di ... alla domanda sull'apologia di fascismo come reato, rispondeva, tronfio: "A me non me neun ... La Russa "se ne frega della liturgia" e tiene fede alle sue idee politiche. E al Msi Il presidente del Senato sul compleanno del Movimento sociale italiano: "Ci ho militato anch'io. Dov'è il problema". E alla comunità ebraica: "Li invito a documentarsi bene. Il Msi è sempre stato a f ...Il presidente del Senato che omaggia l’Msi in passato ha difeso politici a processo per apologia del fascismo. E nel farlo ha detto la sua anche sul generale Graziani, il macellaio dell’Etiopia ...