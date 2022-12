Corriere della Sera

... incognite e rischi internazionali tra l'aggressioneall'Ucraina, prezzi delle materie prime ... Il M5S in difesa del Rdc Toni alti etrancianti quelle lanciate dai grillini contro le ......Comunità ebraica di Roma Ma lenon sono scemate. Il post incriminato è stato ripreso anche dall'Associazione nazionale dei partigiani italiani (Anpi). Condannando le parole di La, il ... La Russa: «Polemiche Rispetto le leggi. Ho le mie idee, non le rinnego e nel Msi ho militato a lungo» Intervista al sottosegretario alla Cultura: "Tra i due nel partito probabilmente ci sarà qualche discussione. Necessaria una Fiuggi 2 per FdI" ...Il presidente del Senato: il mio ex partito sosteneva Israele, altri i palestinesi. E poi: «Sul razzismo Almirante riconobbe l’errore. E fondò un partito che ha difeso la democrazia e la Costituzione» ...