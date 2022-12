La Russa difende le sue celebrazioni del Msi | Sgarbi chiede a Meloni una nuova Fiuggi

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 29 dicembre 2022) «Me ne frego della liturgia! La verità è che, quando esprimo le mie idee, rosicano. Se avessero voluto uno solo per dirigere il traffico dell’aula di Palazzo Madama, avrebbero potuto eleggere un semaforo. Io non rinuncio, e non rinuncerò mai, al mio pensiero». Sono le parole al Corriere di Ignazio La, presidente del Senato e seconda carica dello Stato, in risposta alle critiche che gli sono piovute addosso dopo il post che celebrava su Instagram il Movimento sociale italiano. Dopo il post commemorativo di Isabella Rauti, sottosegretaria alla Difesa, «ho deciso di intervenire anche io», dice La. Con un post che raffigura un vecchio manifesto missino e un ricordo del padre Antonino — già segretario politico del partito nazionale fascista a Paternò (Catania) — «che fu tra i fondatori del Msi in Sicilia e che scelse, per tutta la vita, la via ...