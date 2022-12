La risposta epica di Greta Thunberg alle provocazioni dell’ex kickboxer Andrew Tate

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Era stato bannato per cinque anni dalla vecchia “gestione” Twitter a causa delle sua condivisioni compulsive di contenuti offensivi e misogini. Poi, con l’arrivo di Elon Musk alla guida del social, è arrivata la “grazia” ed– ex campione di kick boxing – è tornato in pompa magna a far sentire la sua voce, sempre in linea con quei pensieri che provocarono la sua sospensione (anche su Youtube). Poi, qualche giorno dopo il suo ritorno, ha provato a provocare l’attivista svedese per il clima, ma ladella giovane è stata pressoché perfetta. yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com https://t.co/V8geeVvEvg —(@) December 28, ...