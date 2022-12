La pace proposta da Zelensky non interessa alla Russia. Pioggia di missili in Ucraina

AGI - Agenzia Italia

Per il portavoce del Cremlino Peskov, "nessun piano disull'Ucraina è possibile se non tiene conto delle quattro nuove regioni che si sono unite alla Russia". Il presidente ucraino Volodymyr ...La Russia non intende parlare con nessuno sulla base della "formula dida Vladimir Zelensky , Kiev non è pronta al dialogo: lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un'intervista a Ria novosti. "E' evidente che Kiev non è pronta al ... La Russia ha bocciato la "formula di pace" proposta da Zelensky Guerra in Ucraina, le notizie di oggi. Lavrov gela l'Ucraina: «Mosca non negozierà mai sulla formula della pace proposta da Zelensky». Intanto i russi hanno ...La Russia non intende parlare con nessuno sulla base della «formula di pace» proposta da Vladimir Zelensky: lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un'intervista a Ria novosti ...