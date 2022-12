La Ong Sea Eye sfida il governo italiano | «Non seguiremo il decreto | ma la legge tedesca»

(Di giovedì 29 dicembre 2022) «Nonalcun codice di condotta illegale né qualsiasi altra direttiva ufficiale che violi il diritto internazionale». È la reazione della Sea-Eye aldelsulle attività di salvataggio in mare delle ong approvato poche ore fa dal Consiglio dei ministri. L’organizzazione non governativanata nel 2015 con sede a Ratisbona, in Germania, rifiuta il provvedimento, dichiarando le sue chiare intenzioni a non rispettare quanto deciso da Roma. «Rifiutiamo questo cosiddetto codice sulle Ong e temiamo che ciò possa portare a conflitti con le autorità italiane. Ci aspettiamo che iltedesco ci protegga», ha detto Annika Fischer, membro del consiglio di amministrazione Sea-Eye. Tra le misure imposte dal ...

