La nuova gaffe sull’Olocausto di Whoopi Goldberg | “Ebrei uccisi per motivi fisici | non razziali”

(Di giovedì 29 dicembre 2022)ne ha detta un’altra delle sue. L’attrice premio Oscar è finita di nuovo al centro delle polemiche dopo lo scivolone dello scorso gennaio, quando aveva affermato che il dramma dell’Olocausto “non era una cosa razziale” ma che fosse frutto di uno “scontro fra bianchi”. Dopo quelle parole, la rete Abc, per cui conduce il programma “The View”, l’aveva sospesa per due settimane. A quel puntosi era scusata con la comunità ebraica, sostenendo che si fosse espressa male su un tema molto delicato. Ma oggi l’attrice ci è ricascata ed è stata costretta a tornare a scusarsi per affermazioni offensive verso glidi nuovo nel caos per alcune affermazioni sugli: le scuse dell’attrice Nello specifico, oggi...

Nel caso undici mesi fossero troppi per ricordarsi della polemica in cui era franata Whoopi Goldberg, beh, l'attrice l'ha riproposta negli stessi termini. Dopo aver detto a fine gennaio che l'...L'attrice italiana è una delle protagoniste dellastagione di 'The White Lotus', serie tv ... Ma anche raccontato difatte, come una torta per il regista su cui ha fatto mettere una scritta ... Whoopi Goldberg ci ricasca: nuova gaffe sull'Olocausto Nuovo scivolone di Whoopi Goldberg: un commento sull’Olocausto fa infuriare la comunità ebraica per la seconda volta.Whoopi Goldbger è ricaduta nello stesso errore commesso all’inizio di quest’anno, parlando dell’Olocausto come una tragedia non ...