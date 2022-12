La nuova campagna di orientamento di Fondazione Geometri con Gabriele Vagnato

Italia Informa

... presso le farmacie e i medici di medicina generale che aderiscono alla. Da lunedì 3 ...anche la scienza che il binge - watching fa male (al sonno) di Federica D Auria Cosa sappiamo della...C'è questasituazione legata alla Cina e ci siamo mossi subito. Serve un'azione europea per ... Il governo è impegnato in unavaccinale soprattutto per i più fragili". DRAGHI "Sento ... Nella nuova campagna di comunicazione Inail uno zoom sui tanti ... (Adnkronos) - Da sempre Fondazione Geometri Italiani è impegnata nel sostenere le scelte formative dei giovani con diverse iniziative ...La minore efficacia dei vaccini di Pechino e la bassa copertura degli anziani si stanno ora misurando con una variante altamente contagiosa come ...