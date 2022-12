La Manovra incassa la fiducia al Senato Cosa prevede la Finanziaria

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Via libera definitivo dalallaper il 2023 da 35 miliardi. Il testo, dopo l'ok di Montecitorio alla vigilia di Natale, ha ottenuto in107 voti favorevoli, 69 contrari e 1 astenuto. Ecco le misure nel dettaglio. BOLLETTE Gran parte delle risorse, circa 21 miliardi su 35 complessivi. Per lo sconto in bolletta per le famiglie in condizioni di disagio fisico e economico (bonus sociale) siper il primo trimestre un'ulteriore estensione a 15 mila euro della soglia dell'Isee (che da aprile era stata già innalzata da 8.265 a 12mila euro). Per le famiglie numerose, con almeno quattro figli a carico, rimane il paletto dei 20mila euro. Tra i beneficiari dello sconto in bolletta ci sono anche i percettori di reddito o pensione di cittadinanza e i nuclei familiari con persone che soffrono di disagio ...

Alla prima Meloni il sì definitivo il 29 e tutto questo nonostante le barricate dell'opposizione compatta che, protestando contro il governo per i tempi compressi del dibattito, hanno ...11.25, ok Senato a fiducia con 107 sì Il governo la fiducia posta sulla al Senato con 107 voti favorevoli, 69 contrari e un astenuto. Con la fiducia dell'Aula di Palazzo Madama la Legge di Bilancio diventa legge. A partire dalle 9 in ... Meloni al primo giro di boa incassa manovra e fiducia Ventiquattro ore di margine, un intervallo di tempo ristretto ma dall'elevato peso simbolico quello che Giorgia Meloni ha conquistato facendo del 29 dicembre la giornata decisiva per l'approvazione de ...