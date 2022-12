La Manovra da 35 miliardi di euro è legge

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Il Senato approva la fiducia sulladi Bilancio da 35con 107 voti favorevoli, 69 contrari e 1 astenuto. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, diventa così. Gran parte delle risorse, circa 21su 35 complessivi, è destinato alle misure contro il caro energia. Il Senato approva la fiducia sulla Finanziaria con 107 voti favorevoli, 69 contrari e 1 astenuto. Ladiventa così“E’ unache tiene fede agli impegni presi con gli elettori perchè ha le idee chiare e ha tre principali indirizzi, oltre al caro energia le direttrici principali sono imprese e lavoro. La Repubblica è fondata sul lavoro e non sull’assistenzialismo, sulle rendite di posizioni e in questo senso ci sono una serie di interventi che vanno a favore di ...

Bollette, bonus sociale e sconti imprese La Manovra destina la gran parte delle risorse (21 miliardi) alle misure contro il caro - bolletta, innanzitutto prorogando fino al 31 marzo e in alcuni casi ... società, enti e federazioni che gestiscono piscine e altri impianti sportivi Nella bozza di finanziaria da 35 miliardi di euro messa a punto dal governo Meloni c'è spazio anche per il ... Dal Senato via libera definitivo alla manovra da 35 miliardi Agenzia ... E' l'alfabeto della misure della manovra in arrivo nel 2023. La legge di bilancio, che ha ottenuto il via libera definitivo del Senato, stanzia circa 35 miliardi, di cui 21 in deficit destinati ...