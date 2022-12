LA MAGNIFICENTE SCENOGRAFIA DI BALLANDO CON LE STELLE CHE CAMBIA SENZA CAMBIARE

Leggi su bubinoblog

(Di giovedì 29 dicembre 2022) E’ terminata da pochi giorni la diciassettesima edizione dicon le, il varietà di Rai1 che quest’anno, dal punto di vista degli ascolti è apparso più in forma che mai: la finale ha ottenuto il 30,1% di share, facendo registrare il miglior ascolto in termini di share dal 2011. Il segreto del successo, secondo quanto dice la “generalessa” Milly Carlucci, èrere. Infatti, il programma può contare su una conduzione fissa e una giuria ben consolidata, che è quasi identica a sè stessa da 15 anni, ma ogni anno vengono fatti deimenti che non stravolgono il programma ma che tengono viva l’attenzione degli spettatori. Anche ladel programma è ben riconoscibile e strettamente identitaria e a detta di molti non sarebbe mai ...