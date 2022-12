La locandina della vergogna per il Capodanno nazista a Varese | bufera sulla festa degli estremisti del gruppo DoRa

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Ildi estrema destra filodei Do.Ra ha realizzato unadell’evento diprevisto nella loro nuova sede di Azzate, in provincia di, con una foto che ritrae quattro membri delle SS naziste che brindano durante unaal centro di sterminio di Sobibor, nella Polonia occupata dai tedeschi, come ricordanews. È solo l’ultima provocazione dell’organizzazione che ha scatenato le proteste di diverse associazioni, a cominciare da Memoria Antifascista, seguita dall’Anpi di Milano eLombardia che hanno chiesto, attraverso un post firmato dal presidente milanese dell’associazione dei partigiani, Roberto Cenati, che questa «pericolosa setta venga sciolta dalla magistratura in base alle leggi Scelba e Mancino». ...

Il capodanno del gruppo neonazista si terrà il 31dicembre dalle 19, come spiegato sulla, al circolo culturale 'Fratelli Gervasini', la nuova sedeComunità Militante, dopo la chiusura ... La locandina della vergogna per il Capodanno nazista a Varese ... Si tratta della locandina dell'evento di capodanno promosso dal gruppo di estrema destra Do.Ra, Comunità militante dei Dodici raggi, nella loro nuova sede di Azzate un comune di poco più di 4 mila abi ...L'evento della comunità dei Dodici Raggi si terrà il 31dicembre nella nuova sede della Comunità Militante, dopo la chiusura di quella di Caidate di Sumirago, nel 2017, in seguito a un'inchiesta della ...