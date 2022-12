Corriere dello Sport

ROMA - Rimbalza una voce dalla Turchia che al momento non trova conferme. Laavrebbe fatto un'offerta per il centrocampista centrale Lucasdel Galatasaray. Secondo Spor Haber il club turco avrebbe rifiutato 7 milioni di euro, troppo pochi per liberare l'...Le amichevoli, intanto, non sono andate benissimo: i giallorossi hanno perso con lae con le ... Muslera; Boey, Nelsson, Bardakci, van Aanholt;, Midtsjo; Rashica, Mertens, Akturkoglu; ... “La Lazio su Torreira: rifiutata la prima offerta” In Turchia, secondo il portale Spor Haber, si parla di un ipotetico affondo dei biancocelesti sul centrocampista oggi al Galatasaray ...Il portiere Emiliano Viviano, oggi al Fatih Karagümrük, ha parlato ai microfoni di calciomercato.it nella trasmissione TvPlay su Twitch ...