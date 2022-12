La Juve vuole Campos come direttore sportivo | l’alternativa è Massara CorSport  

(Di giovedì 29 dicembre 2022) La(CorSport) Il 18 gennaio Maurizio Scanavino sarà nominato ufficialmente nuovo amministratore delegato dall’assemblea degli azionisti della, ma quanto tempo resterà in carica? Il Corriere dello Sport scrive che dalla durata del suo mandato dipenderanno le scelte della. Si va verso un mandato triennale. Gli sarà affiancato unpuro. In pole c’è Luis, attuale consulente del Psg. “Gli ultimi spifferi parlano proprio della necessità di un lungo percorso alla Continassa per Scanavino. In tal caso, entro fine stagione si punterà ad affiancargli un ...

Il club bianconero sta vivendo un momento molto delicato ma non sitirare indietro quando si ..., MacAllister per sostituire Adrien Rabiot . Juventus, MacAllister dice sì: la palla passa al ...La, rispetto a quanto si credeva in un primo momento, può accelerare anche a gennaio: ecco perché e cosa serve per chiudere. Mac Allister ha già detto di sì alla, ma restano degli ... Il campione del mondo vuole subito la Juve: ecco cosa serve per ... Ha del clamoroso l'indiscrezione di mercato lanciata dal quotidiano Repubblica. Il regista del Chelsea, Jorginho, vuole tornare a Napoli, dov'è esploso, e per farlo sa bene che dovrà rinunciare a gran ...[themoneytizer id=”99064-6] Luca Pellegrini vuole la Lazio, freme per arrivare, ma rischia di restare deluso. L’Eintracht ha dato il via libera, ma è la Juve, proprietaria del cartellino, a frenare i ...