Gazzetta del Sud

... a quei riti antropologici di aiuto nelle avversità, dio amuleto per propiziarsi la fortuna. La seconda, giocando sul valore contrario"S" prefissale, fa riferimento ad esperienze, ...AGI - La Russia non intende parlare con nessuno sulla basedi pace' proposta da Vladimir Zelensky, anche perché è ovvio che la stessa Kiev non è pronta al dialogo: lo ha detto il ministro degli Esteri Serghei Lavrov in un'intervista all'agenzia ... La formula della pace proposta da Zelensky non interessa alla Russia. Missili nello spazio aereo Guerra in Ucraina, le notizie di oggi. Lavrov gela l'Ucraina: «Mosca non negozierà mai sulla formula della pace proposta da Zelensky». Intanto i russi hanno ...Il vortice di cambiamenti che ha visto protagonista la Formula 1 nelle ultime settimane ha "colpito" anche la McLaren. La scuderia di Woking, che ha perso Andreas Seidl, divenuto nuovo CEO della Saube ...