Gazzetta del Sud - Edizione Messina

Messina, ore 21. Piazza Duomo che diventa teatro, il "contatto" tra musica e gente, il ritorno in Sicilia come alle origini. Stasera nello Stretto scorreranno i Negramaro, e canterà il mare . Mentre ...... delle top 10 che comprendono i film più belli visti nel corso del 2022schermo grande delle ... di Rodrigo Sorogoyen (Festival di Cannes edel Cinema di Roma; in uscita nel 2023) ... La festa sullo Stretto, stasera a Messina i Negramaro. Fan già sotto il mega palco FOTO Una grande festa di Capodanno è in programma ad Assisi il 31 dicembre, in piazza del Comune, per salutare il nuovo anno all'insegna della musica. Si comincia alle ore 22 con Dj set firmato da Riccardo ...Sono rimasti solo 1000 biglietti per la grande festa di Capodanno alla Porta di Brandeburgo di Berlino: affrettatevi, se volete partecipare!