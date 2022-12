La corsa a tre per la presidenza della Regione Lazio

Leggi su agi

(Di giovedì 29 dicembre 2022) AGI - Un mese e mezzo per vincere. È partita ufficialmente laa tre per il, dove il prossimo 12 e 13 febbraio i cittadini potranno votare il nuovo presidentescegliendo tra l'assessore alla Sanità uscente Alessio D'Amato per la coalizione di centrosinistra, l'ex presidenteCroce Rossa Italiana Francesco Rocca per il centrodestra e la giornalista Donatella Bianchi per i Cinquestelle. Alessio D'Amato Il primo a scendere in campo, grazie anche all'endorsement di Carlo Calenda e soprattutto allo strappo dei Cinquestelle che gli ha di fatto permesso di evitare le primarie. L'attuale assessore alla sanitàè sostenuto da Pd, Terzo Polo, +Europa, Demos, Psi, Europa Verde, Possibile, Radicali, Articolo 1, ...