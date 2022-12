La conferenza stampa di fine anno di Giorgia Meloni | Diretta

Leggi su tpi

(Di giovedì 29 dicembre 2022)Oggi entro le 12 il Senato voterà la fiducia alla prima manovra economica del governo guidato da. Negli stessi minuti la premier darà il via alla sua primadi. “È stata una guerra contro il tempo, in trenta giorni abbiamo fatto quello che di solito si fa in due o tre mesi”, ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Il voto sarà sul testo identico a quello approvato la vigilia di Natale alla Camera e darà quindi il via definitivo alla legge di bilancio da 35 miliardi di euro con misure per imprese e famiglie contro il caro bollette.