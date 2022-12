La conferenza stampa di fine anno della premier Giorgia Meloni

(Di giovedì 29 dicembre 2022) La presidente del Consigliointerviene dalla Nuova Aula dei gruppi parlamentariCamera dei deputati, per la consuetadi. Sarà la prima volta per lache parlerà ai giornalisti mentre, praticamente negli stessi minuti, si vota al Senato la fiducia alla Legge di bilancio.

Governo

Giorgia Meloni è attesa per ladi fine anno, prevista alle ore 11.30. Il clima generale dei mercati non è positivo, con la Cina travolta dal Covid e lo spettro recessione che ...Giorgia Meloni : la diretta video . Si terrà oggi alle ore 11.30, presso la Nuova Aula dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, il classico appuntamento di fine anno ... Conferenza stampa di fine anno del Presidente Meloni Infatti questa mattina Storie Italiane, il programma di Eleonora Daniele ha chiuso prima. Alla 11.15 è iniziata la conferenza stampa di fine anno con Giorgia Meloni. Rai 1 anche quest’anno segue ...Roma, 29 dicembre 2022 - Tradizionale conferenza stampa di fine anno oggi per la premier Giorgia Meloni, che oggi incontrerà la stampa alle 11.30. In contemporanea, però, il Senato voterà la fiducia a ...