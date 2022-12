Klopp ' Gakpo ha grande potenziale | era la mossa giusta'

(Di giovedì 29 dicembre 2022) "È un giocatore giovane con un. Se avesse già segnato 40 gol in Spagna o in un altro campionato, sarebbe inaccessibile. In questo genere di cose, è tutta una questione di tempismo. ...

TUTTO mercato WEB

ha ottenuto l'ingaggio didurante tre giorni di trattative nel periodo natalizio con i rappresentanti del 23enne nazionale olandese. Un altro attaccante non era in cima alla lista delle ...... uno dei suoi ragazzi si è messo in luce al Mondiale e ora è stato preso dal Liverpool 'è un ... Al Liverpool distupirà tutti: può diventare un attaccante spettacolare'. Anche Dumfries, ... Il grande colpo di scena di Klopp: preso Gakpo. Bruciato lo United e c'era anche il Milan "È un giocatore giovane con un grande potenziale. Se avesse già segnato 40 gol in Spagna o in un altro campionato, sarebbe inaccessibile. In questo genere di cose, è tutta una questione di tempismo. E ...Al rientro negli spogliatoi i giocatori del Liverpool non potevano credere alla richiesta del loro allenatore: in un primo momento si rifiutarono, ...