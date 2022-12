Kiev riconquista Kreminna | allarmi aerei e bombardamenti continui

la Repubblica

- Secondo il consigliere di Zelensky, Podolyak ci sarebbero stati oltre 120 missili lanciati nelle ultime ...LONDRA " Iniziata il 24 febbraio 2022 con l'invasione russa, la guerra in Ucraina sta per entrare nel 2023: cosa porterà il nuovo anno al conflitto La controffensiva delle forze diha riconquistato quasi il 50 per cento dei territori invasi e conquistati negli ultimi dieci mesi dalle truppe di Mosca, che controllano tuttavia ancora circa un quinto del territorio nazionale ... Dalla nuova offensiva russa alla riconquista della Crimea, cinque scenari per la guerra in Ucraina nel 2023 (LaPresse) In Ucraina non si ferma l'attacco russo su Kherson, presa di mira da oltre 24 ore dall'esercito di Mosca che ha centrato anche un ...(LaPresse) - Il presidente ucraino Zelensky fa il punto sul conflitto con la Russia: "Stiamo entrando nel prossimo anno: il primo obiettivo è ...