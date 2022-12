Kiev | molti danni alle reti elettriche ucraine | Minsk | missile antiaereo ucraino caduto in Bielorussia

Agenzia ANSA

... cinque giorni prima di Natale, e della condivisione, a, della vita quotidiana con persone ... In Ucraina ci sonocanti natalizi antichi e il priore ha approfondito uno di essi: 'Asciugate le ...Il ministro ha spiegato che la situazione energetica è particolarmente difficile nei distretti die Odessa, oltre che nell'Ucraina occidentale. In precedenza la compagnia elettrica Dtek ha ... Kiev, molti danni a reti elettriche ucraine - Europa Il ministro dell'Energia ucraino Herman Halushchenko ha riferito che il pesante attacco russo di questa mattina ha prodotto danni agli impianti di produzione di energia elettrica e alla rete energetic ...In questa edizione: Raid aerei su Kiev: città in blackout, Covid, tampone per chi arriva dalla Cina, Manovra, oggi il voto di fiducia al Senato, Valditara ...