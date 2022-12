Kenya | liberata una cittadina italiana tenuta in ostaggio | rapitori fuggiti dopo uno scontro a fuoco

(Di giovedì 29 dicembre 2022) La polizia keniana ha liberato unadi nazionalità, in possesso anche di passaporto statunitense, che erainda alcuni presunti terroristi di Al–Shabaab. I, travestiti con le divise dell’esercito nazionale del, avevano creato un posto di blocco vicino alladi Witu, sulla fascia costiera del Paese, a circa 250 chilometri dal confine con la Somalia. Come riportato dal quotidiano The Star, gli agenti, che viaggiavano da Garsen verso nord, hanno avuto unocon il commando terroristico.la sparatoria i criminali sonoverso la foresta di Boni e i loro prigionieri sono stati liberati. Oltre alla...

