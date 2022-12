Karsdorp-Roma | il legale conferma | «Non ci sono estremi per la permanenza»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Salvatore Civale,dell’esterno dellaRick, hato l’ormai sicuro addio dell’olandese Salvatore Civale,di Rick, ha parlato alla Gazzetta dello Sport,ndo la separazione ormai imminente con la. LE PAROLE – «E’ una storia nata da un atteggiamento un po’ sbagliato di Mourinho. Definire traditore un giocatore è un qualcosa di pesante e la società non ha preso provvedimenti per rasserenare gli animi, ritenendo più conveniente mantenere il silenzio. Non cipiù gliper unadel ragazzo a, il valore del cartellino è stato anche deprezzato. La rescissione del contratto? Non credo ci sia questo ...