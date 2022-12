Juventus | preoccupa l’infortunio di Cuadrado | come stanno le cose

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Venti giorni fa, Juansi è infortunato al ginocchio e oggi le condizioni del colombiano non sono migliorate Venti giorni fa, Juansi è infortunato al ginocchio e ad oggi le condizioni del colombiano non sono migliorate. Il terzino, dunque sarà sicuramente assente per il match contro la Cremonese. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, laha paura che il giocatore salti altre partite e quindi si starebbe anche guardando intorno per cercare un sostituto sul mercato. L'articolo proviene da Calcio News 24.